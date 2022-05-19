Россиянам предложат новые бюджетные перелеты по стране

АТОР: туроператор FUN&SUN предлагает туры во Владивосток от 48,1 тысячи рублей

Туроператор FUN&SUN при поддержке Федерального агентства по туризму и правительств Приморского края и Тюменской области запускает новые чартерные перелеты по стране — во Владивосток и Тобольск. Об этом объявила глава Ростуризма Зарина Догузова, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Бюджетные авиаперевозки во Владивосток будут выполняться из Москвы с 20 июля по конец августа: рейсы запустит авиакомпания IFly с частотой один раз в неделю, по средам. Туристам также предлагаются экскурсионные туры на восемь дней — их стоимость в зависимости от насыщенности программы составит от 48,1 тысячи рублей (в цену включен перелет туда-обратно, проживание в отеле и трансферы).

Чартерные рейсы между Санкт-Петербургом и Тобольском анонсированы с 23 июня по 8 июля. Перелеты будет выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии» один раз в четыре дня.

Для путешественников также подготовили несколько экскурсионных турпакетов, например, «Привет, Сибирь», «Сибирь гостеприимная» (с поездкой в Тюмень) и исторические туры «Романовы в Сибири» и «Древняя столица Сибири». Стоимость программ начинается от 28,3 тысячи рублей, отдельно авиабилет можно приобрести за 5,5 тысячи рублей в одну сторону на человека.

Ранее в мае россиянам рассказали о пакетных турах на Кавказ с чартерными перелетами. Трехдневное путешествие в Северную Осетию на выходные обойдется от 51 тысячи рублей на двоих туристов.