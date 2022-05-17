Россиянам назвали стоимость пакетных туров на Кавказ из регионов

АТОР: тур в Северную Осетию из Москвы обойдется от 51 тысячи рублей на двоих

Пакетный тур в Северную Осетию с вылетом из Москвы обойдется от 51 тысячи рублей на двоих туристов. Стоимость путешествия на Кавказ назвали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, у туроператора «Интурист» можно найти более 10 экскурсионных программ с размещением во Владикавказе или горных районах Северной Осетии, рассчитанных на три или четыре экскурсионных дня. Туристам предлагается познакомиться с главными достопримечательностями столицы республики, побывать в Куртатинском и Кармадонском ущельях, увидеть город мертвых Даргавс и посетить Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Стоимость трехдневного экскурсионного тура «Выходные в Осетии» на двоих с перелетом, групповым трансфером, размещением и питанием начинается от 51 тысячи рублей — такие предложения могут найти туристы из Москвы. За аналогичную программу с отправлением из Санкт-Петербурга придется заплатить примерно 62 тысячи рублей. Для жителей других регионов, Казани и Екатеринбурга, путешествие будет стоить от 66 тысяч рублей.

Ранее в мае член Русского географического общества Владимир Павлов назвал цейский ледник в Северной Осетии одним из самых необычных мест для путешествий по России. Также в список попал горный парк «Рускеала», Дагестан и Калмыкия.