Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянам назвали стоимость пакетных туров на Кавказ из регионов

АТОР: тур в Северную Осетию из Москвы обойдется от 51 тысячи рублей на двоих

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Пакетный тур в Северную Осетию с вылетом из Москвы обойдется от 51 тысячи рублей на двоих туристов. Стоимость путешествия на Кавказ назвали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, у туроператора «Интурист» можно найти более 10 экскурсионных программ с размещением во Владикавказе или горных районах Северной Осетии, рассчитанных на три или четыре экскурсионных дня. Туристам предлагается познакомиться с главными достопримечательностями столицы республики, побывать в Куртатинском и Кармадонском ущельях, увидеть город мертвых Даргавс и посетить Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Материалы по теме:
«Боишься? Не бойся, я сам боюсь» Человеческие кости, смертоносный ледник и древние обычаи: чем туристу заняться в Северной Осетии
«Боишься? Не бойся, я сам боюсь»Человеческие кости, смертоносный ледник и древние обычаи: чем туристу заняться в Северной Осетии
11 ноября 2020
«Это место силы нашего рода» Молодежь Северной Осетии сама восстанавливает родовые башни. Как и зачем они это делают?
«Это место силы нашего рода»Молодежь Северной Осетии сама восстанавливает родовые башни. Как и зачем они это делают?
30 октября 2021

Стоимость трехдневного экскурсионного тура «Выходные в Осетии» на двоих с перелетом, групповым трансфером, размещением и питанием начинается от 51 тысячи рублей — такие предложения могут найти туристы из Москвы. За аналогичную программу с отправлением из Санкт-Петербурга придется заплатить примерно 62 тысячи рублей. Для жителей других регионов, Казани и Екатеринбурга, путешествие будет стоить от 66 тысяч рублей.

Ранее в мае член Русского географического общества Владимир Павлов назвал цейский ледник в Северной Осетии одним из самых необычных мест для путешествий по России. Также в список попал горный парк «Рускеала», Дагестан и Калмыкия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Кремль заявил об отсутствии у России желания вмешиваться в отношения стран НАТО
Назван следующий клуб Месси
Появились детали убийства в массовой драке на детской площадке в Подмосковье
России спрогнозировали многомиллионный турпоток в 2022 году
В России начали готовиться к отказу от зарубежных средств защиты платежей
Маск рассказал о проблемах в американской экономике
В ДНР показали на видео выносящих с территории «Азовстали» раненых бойцов ВСУ
Кремль посчитал воровством использование активов российских банков на Украине
Песков ответил на вопрос о пленных или преступниках с «Азовстали»
Кремль прокомментировал позицию Турции по вступлению в НАТО Финляндии и Швеции
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.