Чимаева предостерегли от опасности «эффекта Макгрегора»

Боец UFC Гилберт Бернс заявил, что резкий рост популярности опасен для Хамзата Чимаева

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Гилберт Бернс поделился мнением о своем сопернике в минувшем поединке шведе чеченского происхождения Хамзате Чимаеве в эфире бразильского шоу Canal Encarada.

35-летний бразилец отметил, что Чимаев может добиться успехов в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), если сохранит подход к спорту и продолжит усердно тренироваться. Однако Бернс предостерег шведского бойца от опасности резкого роста популярности, который он назвал «эффектом Конора Макгрегора».

«Ты внезапно становишься очень популярным, появляется куча подписчиков, новые спонсоры и, конечно, деньги. Это может повлиять на карьеру, сбить тебя с пути», — подчеркнул Бернс. Он добавил, что подобное уже начало происходить с Чимаевым.

Бернс стал первым соперником для Чимаева, которого швед не сумел одолеть досрочно. Тем не менее, победа над бразильцем стала 11-й в карьере для уроженца Чечни. На его счету пять побед в UFC.