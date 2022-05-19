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В России выявили 4927 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 4927 случаев коронавируса за сутки

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В России за последние сутки выявили 4927 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 278 617. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в четверг, 19 мая.

Днем ранее число выявленных случаев составило 4732.

Больше всего пациентов с COVID-19 зарегистрировали в Москве (365), Санкт-Петербурге (352) и Воронежской области области (212). Меньше всего — в Магаданской области (1 случай), Ненецком автономном округе и в республике Тыва (по 2 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 2117. За этот же период 5952 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 670 628.

За сутки умерли 97 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 378 072 человека.

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Анастасия Шейкина
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