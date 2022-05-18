Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России выявили 4732 случая коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 4732 случаев коронавируса за сутки

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В России за последние сутки выявили 4732 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 273 690. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в среду, 18 мая.

Днем ранее, 17 мая, в стране зафиксировали 4122 случая заражения.

Больше всего пациентов с COVID-19 зарегистрировали в Москве (380), Санкт-Петербурге (361) и Московской области (187). Меньше всего — в Магаданской области (1), Ненецком (1) и Чукотском (2) автономных округах.

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 2395. За этот же период 6134 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 664 676.

За сутки умерли 106 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 377 975 человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал информацию о суде над российским военным на Украине
Популярная азиатская страна отменила ПЦР-тесты для привитых россиян
Бузова стала трендсеттером года и вызвала споры в сети
Врачи назвали снижающий риск развития диабета напиток
Житель Подмосковья проглотил зубной протез
Европарламент решил наказать экс-канцлера ФРГ за работу в российской компании
В Госдуме прокомментировали ответные меры России на высылку дипломатов из Европы
Выявлена заболеваемость тромбозом среди пациентов с COVID-19
Напавший с ножом на мужчину приморский таксист попал на видео
В России выявили 4732 случая коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.