В России выявили 4732 случая коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 4732 случаев коронавируса за сутки

В России за последние сутки выявили 4732 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 273 690. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в среду, 18 мая.

Днем ранее, 17 мая, в стране зафиксировали 4122 случая заражения.

Больше всего пациентов с COVID-19 зарегистрировали в Москве (380), Санкт-Петербурге (361) и Московской области (187). Меньше всего — в Магаданской области (1), Ненецком (1) и Чукотском (2) автономных округах.

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 2395. За этот же период 6134 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 664 676.

За сутки умерли 106 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 377 975 человек.