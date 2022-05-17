В России выявили 4122 случая коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 4122 случаев коронавируса за сутки

В России за последние сутки выявили 4122 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 268 958. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией во вторник, 17 мая.

Днем ранее в стране зафиксировали 4543 заражения.

Больше всего заболевших выявили в Санкт-Петербурге (326), Москве (212) и в Татарстане (183). Меньше всего — в Ненецком автономном округе и в республике Алтай (по 1 случаю), а также в Туве.

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 2772. За этот же период 5984 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 658 542.

За сутки умерли 110 пациентов с COVID-19. За время пандемии в стране скончались 377 869 человек.