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В России выявили 4543 случая коронавируса за сутки

Оперштаб сообщил о выявлении 4543 случаев коронавируса за сутки

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В России за последние сутки выявили 4543 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 264 836. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в понедельник, 16 мая.

Днем ранее число выявленных случаев составило 4956.

Больше всего заболевших выявили в Санкт-Петербурге (334), Москве (288) и в Татарстане (184). Меньше всего — в Магаданской области, Туве (по 1 случаю), а также в Ненецком автономном округе (2 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило
1127. За этот же период 5379 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 652 558.

За сутки умерли 89 пациентов с COVID-19. За время пандемии в стране скончались 377 759 человек.

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Анастасия Шейкина
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