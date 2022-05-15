В России выявили 4956 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении в России 4956 случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 4956 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 260 293. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в воскресенье, 15 мая.

Днем ранее число выявленных случаев составило 5047.

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1125. За этот же период 6200 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 647 179.

За сутки умерли 99 пациентов с COVID-19. За время пандемии в стране скончались 377 670 человек.

