Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России выявили 4956 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении в России 4956 случаев коронавируса

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В России за последние сутки выявили 4956 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 260 293. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в воскресенье, 15 мая.

Днем ранее число выявленных случаев составило 5047.

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1125. За этот же период 6200 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 647 179.

За сутки умерли 99 пациентов с COVID-19. За время пандемии в стране скончались 377 670 человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
При обстреле поселка в Белгородской области со стороны Украины пострадал человек
Минобороны сообщило об уничтожении двух С-300 ВСУ в Сумской области
В России выявили 4956 случаев коронавируса
Минобороны заявило об уничтожении «Точки-У» и 15 украинских беспилотников
Воспитанник «Барселоны» погиб в 27 лет
Москвичам пообещали грозу в воскресенье
Швеция захотела подать заявку в НАТО 17 мая
Экономисты назвали три сценария влияния санкций на ВВП России
В МИД Германии высказались о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Американский отель добавил в меню ресторана салат за 130 тысяч рублей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.