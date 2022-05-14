Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России выявили 5047 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 5047 случаев коронавируса за сутки

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В России за последние сутки выявили 5047 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 255 337. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в субботу, 14 мая.

Днем ранее, 13 мая, в стране зафиксировали 4896 случаев COVID-19.

Больше всего пациентов с коронавирусом зарегистрировали в Москве (402), Санкт-Петербурге (315) и Московской области (246). Меньше всего — в Туве (1), Магаданской области (1) и Ненецком автономном округе (3).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 2498. За этот же период 7378 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 640 979.

За сутки умерли 107 пациентов с COVID-19. За время пандемии в стране скончались 377 571 человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
В МИД пообещали ответную реакцию на вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Медсестра перечислила порядок действий при укусе клеща или змеи
Лукашенко приедет в Москву и проведет двусторонние переговоры с Путиным
Лукашенко освободил от должности посла Белоруссии в Польше
Бывшего советника президента Украины задержали в Подмосковье
В России выявили 5047 случаев коронавируса
Бастрыкин поручил расследовать осквернение памятника в Словакии
Из-за взрыва артснаряда в Уссурийске погиб человек
Москалькова отреагировала на смерть Бабушкина
Нападающий «Рейнджерс» назвал российского вратаря лучшим игроком
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.