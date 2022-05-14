В России выявили 5047 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 5047 случаев коронавируса за сутки

В России за последние сутки выявили 5047 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 255 337. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в субботу, 14 мая.

Днем ранее, 13 мая, в стране зафиксировали 4896 случаев COVID-19.

Больше всего пациентов с коронавирусом зарегистрировали в Москве (402), Санкт-Петербурге (315) и Московской области (246). Меньше всего — в Туве (1), Магаданской области (1) и Ненецком автономном округе (3).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 2498. За этот же период 7378 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 640 979.

За сутки умерли 107 пациентов с COVID-19. За время пандемии в стране скончались 377 571 человек.