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В России выявили 4896 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 4896 случаев коронавируса за сутки

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В России за последние сутки выявили 4896 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 250 290. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в пятницу, 13 мая.

Днем ранее число заражений составило 4065.

Больше всего заболевших выявили в Москве (474), Санкт-Петербурге (337) и в Краснодарском крае (206). Меньше всего — в Туве (1 случай), в Ненецком автономном округе (3 случая), а также на Чукотке (4 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 2506. За этот же период 7257 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 633 601.

За сутки умерли 105 пациентов с COVID-19. За время пандемии в стране скончались 377 464 человека.

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Анастасия Шейкина
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