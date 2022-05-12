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В России выявили 4065 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 4065 случаев коронавируса за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России за последние сутки выявили 4065 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 245 394. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в четверг, 12 мая.

Днем ранее число выявленных случаев составило 4102.

Больше всего заболевших выявили в Санкт-Петербурге (321), Москве (294) и в Татарстане (189). Меньше всего — на Чукотке и в Магаданской области (по 1 случаю), а также в Республике Алтай (2 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 3353. За этот же период 6930 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 626 344.

За сутки умерли 111 пациентов с COVID-19. За время пандемии в стране скончались 377 359 человек.

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Анастасия Шейкина
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