В России выявили 4102 случая коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 4102 случаев коронавируса за сутки

В России за последние сутки выявили 4102 случая заболевания коронавирусом — это минимум с 17 апреля 2020 года. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 241 329. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в среду, 11 мая.

Днем ранее число выявленных случаев составило 4531.

Больше всего заболевших выявили в Санкт-Петербурге (304), Москве (217) и в Татарстане (193). Меньше всего — в Туве (1 случай), на Чукотке и в Чечне (по 2 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1132. За этот же период 5 043 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 619 414.

За сутки умерли 98 пациентов с COVID-19 — впервые с 20 сентября 2020 года в стране зафиксировали менее 100 смертей. За время пандемии в стране скончались 377 248 человек.