В России выявили 4531 новый случай коронавируса за сутки

В России за минувшие сутки выявили 4531 новый случай коронавируса

В России за минувшие сутки выявили 4531 новый случай коронавируса. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии составило 18 237 227. Эти данные передает во вторник, 10 мая, оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Ранее в понедельник, 9 мая, количество выявленных случаев коронавируса составило 5030, а 8 мая — 5447.

Наибольшее число заражений выявили в Санкт-Петербурге (309), Москве (237) и Республике Татарстан (195). Меньше всего заболевших оказалось в Сахалинской области и Республике Тыва (по одному случаю). В Магаданской области, Ненецком и Чукотском автономных округах не было зафиксировано ни одного нового заболевшего.

Как уточнили в оперштабе, за последние 24 часа число госпитализаций составило 1 тысячу. За этот же период 5014 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Всего за время пандемии в России вылечились от инфекции 17 614 371 человек. От осложнений, вызванных COVID-19, за последние сутки умер 101 человек. В стране за все время борьбы с коронавирусом было зафиксировано 377 150 летальных исходов.

Ранее стало известно, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) анонсировало испытания вакцины от коронавирусной инфекции «Конвасэл» на пожилых. Уточнялось, что клиническое исследование препарата может пройти в 2022 году.