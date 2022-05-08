Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России анонсировали испытания вакцины «Конвасэл» на пожилых

ФМБА проведет испытания вакцины от коронавируса «Конвасэл» на пожилых людях в 2022 году

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) анонсировало испытания вакцины от короанвирусной инфекции «Конвасэл» на пожилых. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы ФМБА Вероникой Скворцовой, клиническое исследование препарата на людях старше 60 лет может пройти в 2022 году.

Минздрав России зарегистрировал вакцину против коронавируса «Конвасэл» 18 марта. Это субъединичная рекомбинантная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. По словам Скворцовой, ни один человек, прошедший вакцинацию «Конвасэлом» в рамках клинических исследований, не заболел COVID-19.

В России на сегодняшний день зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Иммунолог рассказал о новом всплеске заболеваемости коронавирусом в России
Бывший генсек НАТО призвал Швецию и Финляндию вступать в альянс «именно сейчас»
Кадыров заявил о взятии под контроль большей части Попасной в ЛНР
Оценена площадь природных пожаров в Красноярском крае
В России анонсировали испытания вакцины «Конвасэл» на пожилых
Россиян предупредили о «штрафе за шашлыки»
Диетолог заявила о смертельной опасности зеленого картофеля
Число пострадавших от пожаров в Красноярском крае увеличилось
Стало известно о давлении США на Тайвань для защиты от Китая
Китайским детям запретили смотреть трансляции блогеров по ночам
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.