В России анонсировали испытания вакцины «Конвасэл» на пожилых

ФМБА проведет испытания вакцины от коронавируса «Конвасэл» на пожилых людях в 2022 году

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) анонсировало испытания вакцины от короанвирусной инфекции «Конвасэл» на пожилых. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы ФМБА Вероникой Скворцовой, клиническое исследование препарата на людях старше 60 лет может пройти в 2022 году.

Минздрав России зарегистрировал вакцину против коронавируса «Конвасэл» 18 марта. Это субъединичная рекомбинантная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. По словам Скворцовой, ни один человек, прошедший вакцинацию «Конвасэлом» в рамках клинических исследований, не заболел COVID-19.

В России на сегодняшний день зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

