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Еще 20 украинских военных сдались в плен в ДНР

Народная милиция ДНР сообщила, что еще 20 украинских военных десантников сдались в плен

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) сообщила, что еще двадцать украинских военных сдались в плен в четверг, 19 мая. Об этом говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

«Двадцать военнослужащих 95-й десантно-штурмовой бригады добровольно сложили оружие, чем сохранили себе жизни», — заявили в милиции.

Ранее в Минобороны России сообщили, что за минувшие сутки на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе в плен сдался 771 украинский военный. Отмечается, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые нуждаются в помощи, отправлены на лечение в медицинские учреждения в Новоазовске и Донецке.

До этого в сети появилось видео, на котором бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на свое командование и отказываются вести боевые действия. По словам военнослужащих, у них нет ни подкрепления, ни тяжелой боевой техники, ни командования.

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Марина Совина
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