В российском городе 40 детсадовцев попали в больницу с отравлением

В Тобольске 40 воспитанников детсада попали в больницу с отравлением из-за куриной грудки

В Тобольске Тюменской области 40 воспитанников детского сада попали в больницу с признаками отравления. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

В ходе проверки удалось установить, что в период с 1 по 10 мая детей накормили грудкой цыплят бройлеров, не отвечающей требованиям, что повлекло распространение инфекционного заболевания среди 40 человек.

В тюменской прокуратуре отметили, что материалы проверки были направлены следователям. После этого было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 238 («Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей») УК РФ.

Ранее из детского сада в подмосковном Подольске с отравлением госпитализировали 13 детей. Пострадавшими оказались дети от трех до семи лет.