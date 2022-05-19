Россиянам назвали способы защиты от преследования в интернете

В «Лиге цифровой экономики» посоветовали не освещать публично свою жизнь в соцсетях

Защита от преследования в интернете требует отказа от публичного освещения деталей своей личной жизни в социальных сетях. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил эксперт по информационной безопасности «Лиги цифровой экономики» Андрей Слободчиков. Он также назвал основные способы, которые могут применять россияне, чтобы избежать доксинга (публикации чувствительных персональных данных) и посоветовал не ссориться с анонимами в интернете.

«В отличие от сталкинга или OSINT (сбора информации из открытых источников), доксинг подразумевает не только преследование и/или поиск пользовательских данных, но и публикацию конфиденциальной информации. Например, раскрытие личности неопределенному кругу лиц на анонимном форуме, что может привести к буллингу, харассменту или канселлингу (применению так называемой культуры отмены)», — объяснил Слободчиков.

Он добавил, что большинство россиян даже не осознают, насколько они уязвимы и какому риску подвержены из-за многочисленных оставленных цифровых следов. Для их поиска и сбора злоумышленники используют не только сведения из поисковых ресурсов и социальных сетей, но и из утечек баз данных различных организаций. Также киберпреступники часто покупают услугу «пробива» в даркнете.

«Зная номер телефона, возможно выяснить город проживания, фамилию и имя, место работы и должность человека, найти его аккаунты в соцсетях и мессенджерах, а также информацию об используемом устройстве. Если телефон фигурировал в утекших базах данных, можно вычислить номер паспорта, ИНН, реквизиты банковских карт и используемый адрес для доставки. А платные услуги в даркнете в каких-то случаях позволяют получить по физлицу выписку из баз федеральных и региональных органов власти», — рассказал Слободчиков.

Обезопасить себя от подобных проблем можно с помощью нескольких способов. По мнению Слободчикова, начать стоит с настроек параметров конфиденциальности аккаунтов в соцсетях, благодаря чему ленту смогут видеть только близкие люди. Помимо этого, не рекомендуется регистрироваться на сторонних сайтах с помощью учетных записей соцсетей или личной электронной почты.

«Также не стоит вступать в излишнюю полемику в соцсетях и на форумах — это может спровоцировать доксеров на активные действия. Реагируя на выпады в чей-либо адрес и начиная диалог на повышенных тонах, можно вызвать еще большую агрессию», — резюмировал эксперт «Лиги цифровой экономики».

Тем временем Роскомнадзор заблокировал сайт, опубликовавший персональные данные россиян с «Яндекс.Еды» и других сервисов. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале ведомства. В регуляторе пообещали проверить информацию о возможных новых утечках и порекомендовали пострадавшим гражданам потребовать компенсаций.