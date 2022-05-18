Роскомнадзор заблокировал сайт с утечками персональных данных россиян

Роскомнадзор заблокировал сайт, опубликовавший персональные данные россиян с «Яндекс.Еды»

Роскомнадзор заблокировал сайт, опубликовавший персональные данные россиян с «Яндекс.Еды» и других сервисов. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале ведомства.

«Ведомство проверит информацию о возможных новых утечках. Граждане, пострадавшие от компрометации персональных данных, имеют право требовать от виновного лица соразмерной компенсации, как в досудебном, так и в судебном порядке», — отметили в регуляторе.

Также россиянам напомнили о том, что жалобу на незаконное использование персональных данных можно подать через электронную приемную ведомства. Кроме того, у жителей страны есть возможность дополнительно обратиться к юристам.

Ранее на сайте с утечкой данных «Яндекс.Еды» появилась информация из баз ГИБДД и СДЭК. Сайт пополнился в том числе такими данными о пользователях как модель, государственный и VIN-номер автомобиля, место работы, имя в СДЭК, имя в Wildberries, интернет-тариф у оператора «Билайн», адрес электронной почты, аккаунт в соцсети «ВКонтакте». Позднее в МВД опровергли утечку персональных данных из информационных ресурсов ведомства.

«Яндекс.Еда» сообщила об утечке данных клиентов 1 марта. Компания рассказала, что инцидент произошел «в результате недобросовестных действий одного из сотрудников». Представители сервиса заверили, что ужесточили подход к хранению личной информации юзеров, а также заявили, что в отношении виновного предприняты установленные законом меры. После этого в конце марта в сети появился сайт, на котором данные были визуализированы в виде карты.