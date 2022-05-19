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Разработаны способные вылечить глаукому контактные линзы

Nature Communications: разработаны способные высвобождать лекарство в глаза линзы

Фото: Adrian Gordon / Unsplash

Китайские ученые разработали контактные линзы, которые способны высвобождать лекарственный препарат в глазу и могут использоваться в качестве терапии при глаукоме. Выводы исследования описаны в журнале Nature Communications.

Созданная специалистами разработка состоит из верхней и нижней линзы, в них установлен датчик давления, который при выявлении повышенного уровня высвобождает бримонидин, используемый против глаукомы. Также линзы оснащены беспроводной передачей энергии, которой удалось достичь, разместив технические схемы по краю ободка линз, что создает впечатление золотой линии на радужке глаз пациента. По словам ученых, такая конструкция не будет блокировать обзор и не раздражает глаза.

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На данный момент исследования были проведены только на свиньях и кроликах, но в дальнейшем их планируют провести и на людях.

В апреле стало известно, что созданием умных линз в будущем займутся Google, Samsung, Sony и другие перспективные стартапы. С их помощью клиенты смогут получать информацию и собирать данные о медицинских показателях.

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Елена Апазиди
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