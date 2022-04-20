Спрогнозированы сроки появления умных линз

PhoneArena: умные линзы появятся на рынке не раньше чем через 20 лет

Разработкой умных линз в будущем займутся Google, Samsung, Sony и перспективные стартапы. Об этом сообщает издание PhoneArena.

Авторы материала отметили, что во многих прогнозах относительно 2040-х годов говорится, что на рынке будущего появятся умные линзы. С их помощью люди смогут получать информацию и собирать данные о медицинских показателях. Таким образом, специалисты предсказали примерные сроки появления умных линз в широкой продаже — авторы считают, что это произойдет не раньше чем через 20 лет.

Журналисты сослались на отчет агентства Global Market Vision, согласно которому главными игроками на рынке смарт-оптики окажутся Google, Samsung и Sony. По словам экспертов, Google еще в 2014 году объявила о создании проекта Contact Lens, в рамках которого работала над прототипом линз для измерения уровня сахара в крови. На интерес к данному сегменту Samsung и Sony указывают патенты.

Также авторы отметили компании, которые уже представили ранние прототипы умного оптического оборудования. К ним относятся стартапы MojoVision и InWith, показавшие прототипы умных линз на выставке CES 2022.

«Прогресс тормозят ограничения: нужно сделать батареи достаточно компактными и безопасными, чтобы их можно было поместить близко к глазам», — отметили специалисты PhoneArena. Также инженеры должны создать дисплеи и средства связи, которые потребляли бы небольшое количество энергии.

В конце января британские СМИ сообщили, что 88-летней местной жительнице вернули зрение с помощью глазного импланта. По словам специалистов, имплантированный чип через камеру захватывает изображение, передает его на компьютер, который возвращает картинку через клетки сетчатки в мозг.