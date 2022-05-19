Названы последствия вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Политолог Мартынов заявил, что после расширения НАТО возникнет новый театр дестабилизации

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО разрушит европейскую архитектуру безопасности, сложившуюся в конце XX века, считает политолог, международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. За этим шагом последует пересмотр решений о границах европейских государств, а также возникновение нового театра дестабилизации мирового порядка уже в Прибалтийском регионе, добавил специалист. Свое мнение на этот счет он выразил в беседе с «Лентой.ру».

Разрушение границ

«Нейтральный статус Финляндии и Швеции был одним из важных элементов архитектуры безопасности Европы, которая сложилась в 1960-х годах прошлого века по итогам мировой войны. Этот процесс шел вплоть до начала 1970-х годов, когда в Хельсинки был подписан заключительный акт. Он так и вошел в историю как Хельсинский акт о безопасности в Европе», — рассказал Мартынов.

Тогда же была основана Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и зафиксированы границы европейских государств.

«Разрушаться эта история началась с момента распада большой советской страны, когда все европейские страны вдруг легко согласились с тем, что границы СССР вдруг стали не такой священной коровой, как все остальное, то есть вопреки Хельсинскому акту», — отметил он.

Советский союз географически не относится к Европе, однако согласно доктринальным документам, в том числе вышеупомянутому, все постсоветские страны рассматриваются как зоны европейского участия, подчеркнул Мартынов.

Тогда было всем плевать, и голос тех, кто был против, в шуме аплодисментов не был услышан. Они говорили: подождите, ведь по сути мы сейчас разрушаем положение Хельсинского акта, мы открываем ящик Пандоры. Но никто не захотел слушать Алексей Мартынов политолог

Следующая ошибка

«Вторым важным и сокрушительным ударом по архитектуре европейской безопасности было признание европейскими странами Косово — самопровозглашенного, без какой либо логики вычлененного, присвоенного албанскому меньшинству вопреки исторической логики и, самое главное, вопреки базовым документам европейской безопасности. То есть был создан косовский прецедент», — указал политолог.

С этого момента границы в Европе начали двигаться. При этом раздел земель стал происходить не по праву договоренности, а по праву сильного, считает Мартынов. «В данном случае тот, кто громче, кто богаче и так далее. Косово мы признаем, а Абхазию и Южную Осетию не признаем. Не признанная Приднестровская республика до сих пор висит в воздухе между Молдовой и Украиной. Или, скажем, чем отличаются Донбасские республики от того же Косово? Но Донбасские республики не признают никогда, а Косову евробюрократы аплодируют», — высказался директор Международного института новейших государств.

Последний шаг

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет последним шагом на пути разрушения архитектуры безопасности Европы.

Понуждение Финляндии и Швеции, этих традиционно нейтральных стран, к вступлению в НАТО — это такой первый шаг к открытию нового театра дестабилизации уже в Прибалтике. Кому-то хочется вот такую анти-Россию после Украины устроить там Алексей Мартынов политолог

Мартынов уверен, что разворачивание на территории Швеции и Финляндии военной инфраструктуры НАТО после их вступления в Североатлантический альянс приведет к введению соответствующих зеркальных мер со стороны России.

16 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО, и попросил руководство этих стран не обижаться на него. Он объяснил решение тем, что Анкара не согласна принять в альянс те государства, которые ввели против нее ограничения.

Эрдоган имел в виду, что руководство Финляндии и Швеции предоставляют убежище членам группировок, признанных в Турции террористическими.

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс высказался о нежелании Турции принимать Швецию и Финляндию в НАТО. По его словам, Анкара не предъявляла никаких требований в обмен на поддержку заявок стран на членство в альянсе. «Разумеется, Турция не выдвигала каких-либо конкретных просьб или запросов», — подчеркнул он.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у России нет желания вмешиваться в отношения стран НАТО. По его мнению, позиция Турции о членстве Финляндии и Швеции в организации — это «вопрос отношений между этими странами и отношений внутри самого альянса».