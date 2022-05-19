Подлодка «Казань» отработала погружение на максимальную глубину

Подводный крейсер К-561 «Казань» успешно отработал погружение на максимальную глубину

Атомная подводная лодка (АПЛ) «Казань» проекта 885М «Ясень-М» отработала погружение на максимальную глубину в Баренцевом море. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

Предельная глубина погружения атомного подводного крейсера с крылатыми ракетами проекта «Ясень-М» составляет 600 метров.

«Экипаж подводной лодки успешно справился с поставленными задачами. Все системы и механизмы корабля работали в штатном режиме. Подводный крейсер подтвердил заложенные в него технические возможности. Погружение было проведено в глубоководных районах Баренцева моря на границе с Норвежским», — сообщили в пресс-службе.

Для обеспечения мероприятия сформировали отряд из надводных кораблей во главе с большим противолодочным кораблем (БПК) «Североморск». БПК отработал задачи в районе погружения подводной лодки.

Подводную лодку «Казань» спустили на воду в 2017 году, а в 2021 году подводный крейсер передали Военно-морскому флоту России. Головной корабль модернизированного проекта 885М может нести ракеты «Калибр», «Оникс» и «Циркон».

В январе генеральный директор завода «Севмаш» Михаил Будниченко признал АПЛ «Казань» самой малошумной подводной лодкой России.