Названа самая малошумная подлодка ВМФ России

Подлодка проекта 885М «Ясень-М» стала самой малошумной субмариной Военно-морского флота (ВМФ) России. Преимущества многоцелевой атомной подводной лодки «Казань» назвал генеральный директор завода «Севмаш» Михаил Будниченко в интервью журналу «Завод».

«Впервые внедрены передовые информационные технологии в радиоэлектронном вооружении корабля, что дает возможность повысить оперативность и качество боевого управления. АПЛ "Казань" насыщена современным оборудованием, компьютерной техникой. Она обладает новыми характеристиками с точки зрения физических полей, маневренности. На сегодняшний день это самый малошумный подводный крейсер ВМФ России. АПЛ "Казань" — это огромный шаг в будущее, крейсер 21 века», — сообщил Будниченко.

Глава «Севмаша» подчеркнул, что подводная лодка «Казань» отличается от головного крейсера проекта 885М. По его словам, генеральный конструктор КБ «Малахит» Александр Антонов отмечал, что в проекте реализовали направленность на интеллектуализацию боевых действий.

В декабре генеральный директор Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» Игорь Вильнит рассказал об удорожании подводных лодок. Он отметил, что рост стоимости субмарин приводит к сокращению их количества.

В октябре польское издание Defence24 оценило возможности ВМФ России. В публикации подчеркнули, что российский флот остается сильнейшим благодаря атомным подводным лодкам.