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Названы главные претенденты на покупку «Макдоналдса» в России

The Bell: купить «Макдоналдс» в России может родственник Нурсултана Назарбаева

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Российский бизнес «Макдоналдс» после объявления об уходе из страны может достаться одному из крупнейших местных франчайзи. Об этом пишет The Bell со ссылкой на источники.

Так, главным претендентом на покупку они называют компанию «Региональная сеть предприятий питания» («СПП») родственника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрата Боранбаева. Она управляет сетью «Макдоналдс» в Свердловской, Оренбургской, Челябинской, Курганской, Тюменской и Кировской областях. Также Боранбаеву принадлежит франшиза на Казахстан и Белоруссию.

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Еще один возможный покупатель — ООО «ГиД» нефтяника из Новокузнецка Александра Говора. Компания управляла 25 ресторанами сети в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске. Третий франчайзи — ООО «Развитие Рост», принадлежащее холдингу «Росинтер» (сети IL Патио, «Шикари», до 2010 года — российский KFC). Он управляет «Макдоналдс» на вокзалах и в аэропортах Москвы и Петербурга. Источник издания отметил, что холдинг «не является той компанией, что будет заниматься развитием сети».

В мае сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» объявила об окончательном уходе из России после мартовской приостановки деятельности. Однако, по данным российских СМИ, сеть будет работать под новым брендом, а возобновление деятельности произойдет уже в середине июня.

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Платон Щукин
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