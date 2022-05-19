Оценены перспективы «Макдоналдса» в России после ребрендинга

Маркетолог Григорьев заявил, что люди пойдут в новый «Макдоналдс» на волне патриотизма

Новым владельцам бизнеса «Макдоналдс» предстоит серьезная работа над ребрендингом, тем не менее после открытия рестораны компании будут пользоваться большим спросом, так как люди пойдут туда на волне патриотизма, считает член Российской гильдии маркетологов Николай Григорьев. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил перспективы сети ресторанов быстрого питания после смены названия.

Российский бизнес «Mакдоналдса» купит один из франчайзи ресторанов Александр Говор, сообщили в компании. Отмечается, что рестораны будут работать под новым брендом.

Путь ребрендинга

«Ребрендинг, особенно такой крупной сети, пусть и с локальной франшизой — дело очень серьезное, наскоком кавалерийской атаки оно не делается, — заметил Григорьев. — Людям придется полностью сменить бренд, а это очень большая работа, нельзя просто взять и перевернуть букву "М". Надо менять все: графему, цветовые сочетания, менять меню. Хотя для последнего комплектующие имеются, все необходимое производится в России: и булочки, и котлеты».

В пользу нового бренда, по мнению маркетолога, сыграет еще и то, что персонал и менеджмент остаются прежними: они знают и понимают принципы качественной работы такой крупной компании и могут помочь новым владельцам.

Главная задача владельцев теперь — не свалиться в типичное для России желание откачать побольше денег к себе в карман, а продолжать работать в том же стиле и ключе, какой задали за десятилетия держатели франшизы Николай Григорьев член Российской гильдии маркетологов

«С точки зрения технологий быстрого питания "Макдоналдс" — безусловный мировой лидер. Сохранить этот высокий стандарт, не имея над головой дубинку главного офиса — личный вызов для людей. Но, в принципе, это решаемая задача, на которую я смотрю с осторожным оптимизмом», — признался маркетолог.

Бесплатный маркетинг

Григорьев уверен, что, по крайней мере в первое время после открытия, новый «Макдоналдс» будет пользоваться большой популярностью у россиян. Причина этого — бесплатная реклама и волна патриотизма.

Это ведь даже такой хайп, тема для пиара: мы перехватили "Макдоналдс", как круто! В рестораны пойдут на волне патриотизма. А вот дальше уже будет вызов. Если люди придут и обнаружат, что начали экономить и резать кусты, что они не получают продукцию прежнего качества, что обслуживание стало долгим, а туалеты грязными, клиенты уйдут Николай Григорьев член Российской гильдии маркетологов

«Но интересно то, что в данном случае ребрендинг сам по себе может стать мощной маркетинговой коммуникацией. Тут ведь ничего не надо рекламировать: совершенно бесплатно все ведущие СМИ, блогеры расскажут, как открылся новый "НеМакдоналдс", и они туда сходили. Информационная накачка будет колоссальной. Ну а если и ей не сумеют воспользоваться, значит, не те купили», — заключил Григорьев.

Ранее российские рестораторы спрогнозировали ценовую политику бренда, который сменит «Макдоналдс» в России. По словам совладельца сети ресторанов Black Star Burger Юрия Левитаса, радикальных изменений в стоимости позиций из меню не ожидается.

