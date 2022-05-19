КНДР уличили в завершении подготовки к ядерному испытанию

Yonhap заявило о предполагаемом завершении подготовки КНДР к ядерным испытаниям

Северная Корея практически завершила подготовку к испытанию ядерного оружия. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на разведданные.

Предположительно, речь идет о межконтинентальной баллистической ракете (МБР). Такая оценка прозвучала на фоне опасений, что КНДР может провести испытание во время визита президента США Джо Байдена в Сеул на этой неделе для встречи со своим южнокорейским коллегой Юн Сок Ёлем. Лидеры США и Южной Кореи проведут саммит 21 мая.

Источники агентства отметили, что КНДР уже демонстрировала признаки подобных провокаций и для нее не будет странным запустить ракету или провести испытания «в какой-то момент». До этого первый заместитель начальника управления национальной безопасности президента Южной Кореи Ким Тхэ Хе заявил, что подготовка Пхеньяна к запуску МБР, по-видимому, «неизбежна».

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс допустил проведение КНДР новых ядерных испытаний в обозримом будущем. При этом представитель Госдепа отказался назвать дату предполагаемых испытаний. По его словам, американские власти «не хотели бы обозначать временные рамки».