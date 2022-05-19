В России предложили создать международный русскоязычный песенный конкурс

Лариса Долина предложила создать международный конкурс русскоязычных исполнителей

В России захотели создать международный конкурс русскоязычных исполнителей. С такой инициативой выступила народная артистка России Лариса Долина, ее слова приводит ТАСС.

По мнению певицы, подобный конкурс необходим на фоне попыток отменить российскую культуру, которые наблюдаются за рубежом. Долина добавила, что русский язык и культуру «пытаются куда-то засунуть».

Она отметила, что в этом плане очень показательны результаты последнего конкурса «Евровидение». «Все видели, как практически в прямом эфире подменялись оценки стран», — заявила она.

Артистка предположила, что предложенный ею конкурс объединит русскоязычных исполнителей со всего мира.

Ранее сообщалось, что группа Kalush Orchestra c песней Stefania победила в финале «Евровидения», который проходил в итальянском Турине. Музыканты набрали 631 балл — в конце своего выступления один из участников группы попросил оказать помощь Украине и нарушил правило конкурса о запрете политических высказываний.