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Кремль назвал первоочередную задачу на занятых территориях Украины

Песков назвал главной задачей на занятых украинских территориях решение соцвопросов

Фото: Aleksander Grishin / Globallookpress.com

В Кремле считают первоочередным на занятых на Украине территориях решить социальные вопросы. Такую главную задачу назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова в четверг, 19 мая, приводит ТАСС.

«На этих территориях нужно просто обеспечивать жизнедеятельность. Нужно гарантировать социальное обеспечение. Многие районы сейчас находятся без света, канализации, воды. Этим нужно заниматься», — заявил официальный представитель Кремля.

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О начале специальной операции России на Украине стало известно 24 февраля. В обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донбассе. 21 апреля министр обороны Сергей Шойгу доложил об освобождении Мариуполя.

Ранее вице-спикер Госсовета Республики Крым Ефим Фикс заявил, что российская армия не уйдет с занятых территорий, поэтому местному населению не стоит доверять «украинской пропаганде».

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Евгения Куликова
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