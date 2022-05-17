В Госсовете Крыма дали совет жителям юга Украины

В Госсовете Крыма заявили, что жителям юга Украины не стоит опасаться возвращения ВСУ

Вице-спикер Государственного совета Республики Крым Ефим Фикс посоветовал жителям юга Украины перестать опасаться возвращения бойцов ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

Фикс заверил, что российская армия не уйдет с освобожденных территорий, поэтому местному населению не стоит доверять «украинской пропаганде».

«Страшилки, рассказываемые украинской пропагандой, о мнимых победах, наступлениях и готовящихся атаках — очередной блеф. Наша армия не уйдет с освобожденных территорий юга Украины, цели и задачи спецоперации будут выполнены. Безопасность жителей южных регионов гарантирована нашими вооруженными силами», — заявил вице-спикер крымского парламента.

Ранее депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал неизбежным воссоединение юга Украины с Россией.

«Южные регионы Украины исторически входили в состав Российской империи, и их воссоединение с Россией неизбежно. Они неразрывно связаны с Россией, как бы украинские националисты этому ни противились», — заявил он.