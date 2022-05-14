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Депутат Госдумы назвал неизбежным воссоединение южных регионов Украины с Россией

Депутат Госдумы Шеремет назвал воссоединение юга Украины с Россией неизбежным

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Депутат Госдумы Российской Федерации от крымского региона Михаил Шеремет назвал неизбежным воссоединение юга Украины с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Южные регионы Украины исторически входили в состав Российской империи, и их воссоединение с Россией неизбежно. Они неразрывно связаны с Россией, как бы украинские националисты этому ни противились», — заявил Шеремет в интервью информационному агентству.

Депутат также сказал, что в освобожденных регионах со временем пройдут референдумы, «на которых люди выберут свое новое будущее». Однако, по мнению парламентария, референдумы станут возможными только после окончания спецоперации РФ.

«Нужно довести до конца спецоперацию... и обеспечить безопасность всех освобожденных регионов. Пока по городам летят украинские ракеты, людям будет сложно сделать столь ответственный выбор. Нам нужно сначала создать все условия, чтобы люди могли принять взвешенное и демократическое решение», — подчеркнул Шеремет.

Ранее сообщалось, что руководство Херсонской области обратится к президенту России Владимиру Путину с просьбой о включении в состав РФ после завершения всех интеграционных процессов. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

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Никита Савин
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