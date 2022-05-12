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В Херсонской области назвали условия для вхождения в состав России

Кирилл Стремоусов заявил, что Херсонской области нужно завершить интеграционные процессы

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Руководство Херсонской области обратится к президенту России Владимиру Путину с просьбой о включении в состав РФ после завершения всех интеграционных процессов. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.

Он назвал условия для вхождения Херсонской области в состав России, отметив, что для этого региону необходимо выстроить структуру власти, восстановить экономику и перейти на стандарты российского законодательства.

«Сроки подготовки обращения [к Путину] пока не обозначены. Но это вопрос не ближайших дней, а обозримой перспективы. Как только мы завершим все интеграционные процессы и полностью будем готовы, чтобы область стала полноценным регионом Российской Федерации, то сразу обратимся к президенту России», — заявил Стремоусов.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области исключил возвращение региона под контроль Украины. «К концу года мы будем готовы не только на уровне общественного мнения, но и законодательства для плавного перехода к статусу субъекта Российской Федерации», — добавил он.

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Алевтина Запольская
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