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Врач развеяла миф о связи между отеками и водой

Врач Надежда Чернышова: здоровому человеку нужно пить воду, чтобы не было отеков

Фото: Engin akyurt / Unsplash

Врач-терапевт Надежда Чернышова озвучила россиянам оптимальную норму употребления воды в день, и объяснила, как ее правильно рассчитать. В интервью для «Вечерней Москвы» она рассказала, почему не стоит бояться отеков и сколько жидкости нужно пить для хорошего самочувствия.

Чернышова объяснила, что необходимо выпивать около 30 миллилитров воды на килограмм веса — это максимальная норма в сутки. Например, человек, весом 60 килограммов должен употреблять один литр восемьсот миллилитров жидкости в день, включая воду в пище и напитках.

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Эксперт убеждена, что возникновение отечности из-за употребления большого количества напитков — миф. «Вода в адекватном количестве не приведет к отекам. Здоровому человеку нужно пить воду, чтобы не было отеков», — объяснила Чернышова. Однако она отметила, что это не касается людей с почечной недостаточностью, у которых плохо работают почки и поэтому не успевают переработать необходимый объем выпитого.

Ранее индийский врач объяснил неожиданную пользу вегетарианства для здоровья и планеты. Он отметил, что переход на растительную пищу поможет сбросить лишний вес и избавиться от многих проблем со здоровьем.

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Елена Матвиенко
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