Стало известно о состоянии пострадавшего при обстреле ВСУ поселка под Курском

Пострадавший при обстреле поселка Теткино получил ранение средней степени тяжести

Россиянин, который получил ранение при обстреле поселка Теткино в Курской области со стороны Украины, находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

По его словам, пострадавшего при обстреле Вооруженных сил Украины (ВСУ) доставили в Курскую областную больницу. Медики окажут россиянину всю необходимую помощь, пообещал губернатор, отметив, что ранение получил водитель из Воронежского региона.

Старовойт уточнил, что погибшим в результате атаки на приграничное село оказался водитель фуры из Воронежской области. Губернатор выразил соболезнования родным и близким россиянина.

«Пострадавшие жилые дома будут оперативно отремонтированы. В наиболее разрушенном доме живут две семьи с детьми», — написал в Telegram Старовойт.

Он сообщил, что семью с двумя детьми временно перевезут в Курск. В четверг, 19 мая, планируется закрыть окна и кровли поврежденных зданий и начать их ремонт. Газ в поселке уже восстанавливают, рассказал российский губернатор — он продолжает объезд приграничного поселения.

Об обстреле поселка Теткино в Курской области стало известно утром в четверг, 19 мая. Погиб водитель фуры, который привез сырье на спиртзавод, еще один человек пострадал. Из-за атаки ВСУ также повреждены здания на территории спиртзавода и сахарного завода.

Директор спиртзавода Дмитрий Гречаный впоследствии сообщил, что на территорию предприятия попало как минимум семь снарядов. В момент обстрела на заводе находился 41 человек — они отправились на безопасную территорию, чтобы спрятаться, добавил Гречаный.