Появились подробности обстрела спиртзавода под Курском со стороны Украины

На территорию обстрелянного ВСУ спиртзавода под Курском попало не менее семи снарядов

На территорию спиртзавода в Курской области, который подвергся обстрелу со стороны Украины, попало не менее семи снарядов. Об этом сообщил директор предприятия Дмитрий Гречаный, его цитирует ТАСС.

По его словам, саперы еще работают на месте происшествия, из-за чего точно нельзя назвать число попаданий на территорию завода. Гречаный сообщил, что из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) на предприятии есть разрушения.

«Один человек погиб, один ранен. Это не из персонала, а из водителей транспортной организации, которая осуществляет грузовые перевозки», — сказал директор.

Всего в момент атаки ВСУ, по утверждению Гречаного, на заводе находился 41 человек, включая погибшего водителя. На предприятии есть безопасная территория, куда можно спрятаться, — туда отправились сотрудники спиртзавода, рассказал он.

Об обстреле поселка Теткина в Курской области стало известно утром в четверг, 19 мая. Погиб водитель фуры, который привез сырье на спиртзавод, еще несколько человек получили ранения. Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что ВСУ нанесли несколько ударов по поселку, после чего загорелись жилые строения, есть также неразорвавшиеся снаряды.

В Курской области до 25 мая действует повышенный уровень террористической опасности. Аналогичные меры приняты в Белгородской области, а также в двух районах и трех городских округах Крыма и в двух районах Воронежской области — Россошанском и Кантемировском.

Комментируя украинские обстрелы российских приграничных населенных пунктов, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 12 мая заявил, что нужно принять дополнительные меры для укрепления безопасности.