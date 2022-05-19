Российские теннисисты узнали соперников на «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев начнет «Ролан Гаррос» в матче с Факундо Баньисом

Состоялась жеребьевка мужского турнира Открытого чемпионата Франции. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Теннисисты узнали своих соперников на старте «Ролан Гаррос». Второй ракетке мира Даниилу Медведеву предстоит начать турнир в матче с аргентинцем Факундо Баньисом. Оппонентом россиянина Андрея Рублева станет Квон Сонву из Южной Кореи. Аслан Карацев и Карен Хачанов сыграют с квалифаерами.

Первая ракетка мира Новак Джокович сыграет с японцем Есихито Нисиока. Сербский теннисист будет защищать титул на турнире в Париже.

«Ролан Гаррос» стартует 22 мая и продлится до 5 июня.