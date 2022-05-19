Раскрыты подробности восстановления RuTube после кибератаки
Российский видеохостинг RuTube все еще находится на стадии восстановления после масштабной кибератаки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минцифры.
«На текущий момент RuTube еще находится на стадии восстановления. В целях безопасности мы открываем доступ к функциям платформы поэтапно», — раскрыли в Минцифры подробности о состоянии сервиса. Уточняется, что точная дата завершения работ по восстановлению платформы пока неизвестна.
Отмечается, что команда RuTube активно налаживает работу «Прямых трансляций». «Сначала у нас был лимит на количество параллельных трансляций на платформе. После атаки их было не много, но все равно все желающие не попадали в этот лимит, то есть стриминги вели те, кто успел», — прокомментировали в ведомстве.
В Минцифры также сообщили, что сейчас эфиры в RuTube могут вести одновременно все желающие. Видеохостинг рассчитывает в скором времени вернуться к прежним объемам по числу трансляций.
Ранее гендиректор компании Александр Моисеев высказался о возможных виновниках атаки на RuTube. По его словам, руководство допускает причастность к взлому бывших сотрудников компании. Перед этим в компании сообщили, что RuTube попросил правоохранительные органы расследовать киберпреступление.
О том, что RuTube атаковали хакеры, СМИ сообщили 9 мая. В сети также распространилась информация, что был утерян исходный код ресурса, без которого его восстановление невозможно. В пресс-службе компании подтвердили данные о кибератаке, но уточнили, что исходный код не был утерян.