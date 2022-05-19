Раскрыты подробности восстановления RuTube после кибератаки

В Минцифры сообщили, что RuTube все еще находится на стадии восстановления после атаки

Российский видеохостинг RuTube все еще находится на стадии восстановления после масштабной кибератаки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

«На текущий момент RuTube еще находится на стадии восстановления. В целях безопасности мы открываем доступ к функциям платформы поэтапно», — раскрыли в Минцифры подробности о состоянии сервиса. Уточняется, что точная дата завершения работ по восстановлению платформы пока неизвестна.

Отмечается, что команда RuTube активно налаживает работу «Прямых трансляций». «Сначала у нас был лимит на количество параллельных трансляций на платформе. После атаки их было не много, но все равно все желающие не попадали в этот лимит, то есть стриминги вели те, кто успел», — прокомментировали в ведомстве.

В Минцифры также сообщили, что сейчас эфиры в RuTube могут вести одновременно все желающие. Видеохостинг рассчитывает в скором времени вернуться к прежним объемам по числу трансляций.

Ранее гендиректор компании Александр Моисеев высказался о возможных виновниках атаки на RuTube. По его словам, руководство допускает причастность к взлому бывших сотрудников компании. Перед этим в компании сообщили, что RuTube попросил правоохранительные органы расследовать киберпреступление.

О том, что RuTube атаковали хакеры, СМИ сообщили 9 мая. В сети также распространилась информация, что был утерян исходный код ресурса, без которого его восстановление невозможно. В пресс-службе компании подтвердили данные о кибератаке, но уточнили, что исходный код не был утерян.