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На поддержку грузоперевозок в России выделят миллиарды рублей

Правительство выделит три миллиарда рублей на поддержку внутренних грузовых перевозок

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Правительство выделит три миллиарда рублей на поддержку внутренних грузоперевозок, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, которого цитирует ТАСС.

«Правительство выделит в текущем году на частичную компенсацию их [грузовых авиаперевозчиков] расходов почти три миллиарда рублей. Программа будет действовать в отношении грузовых полетов [внутри страны], начиная с апреля и по октябрь месяц включительно», — сказал Мишустин.

По его словам, такая мера позволит переориентировать нынешний парк грузовых самолетов на интересы российских заказчиков. Вопрос должен взять под личный контроль министр транспорта Виталий Савельев.

Одна из целей государственной поддержки грузовых перевозок — сохранение авиакомпаний с большим опытом работы и квалифицированного персонала, отметил глава правительства.

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Платон Щукин
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