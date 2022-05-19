Власти Херсонской области анонсировали превращение региона в субъект России

Власти Херсонской области заявили, что регион трансформируется в субъект РФ

Херсонская область в будущем будет превращена в субъект Российской Федерации. Об этом в четверг, 19 мая, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

«Сейчас мы — территория, подконтрольная Вооруженным силам, но в дальнейшем она будет трансформирована как субъект Федерации, будет Херсонская область Российской Федерацией», — анонсировал представитель областных властей.

Сальдо также подчеркнул, что в регионе смотрят на Россию как на «свою страну».

Ранее в мае сообщалось, что власти Херсонской области решили обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав РФ. При этом отмечалось, что провозглашать Херсонскую народную республику или проводить референдум в области не планируется.

Также стало известно, что до конца 2022 года власти рассчитывают начать выдавать жителям Херсонской области российские паспорта. Получение документа будет необязательно, сделать это можно будет по желанию.