МВД объявило в розыск командиров украинского батальона «Азов»

МВД России объявило в розыск командиров нацбатальона «Азов» в связи с уголовными делами

Командиры украинского батальона «Азов» Сергей Величко и Константин Немичев объявлены в розыск российским МВД. Об этом в четверг, 19 мая, со ссылкой на базу МВД РФ, пишет РИА Новости.

По данным агентства, два уроженца Харькова разыскиваются в связи с уголовными делами, расследуемыми Следственным комитетом России (СКР). Следователи полагают, что командиры «Азова» могут быть причастны к посягательству на жизнь восьми военнослужащих российской армии.

18 мая основатель батальона «Восток» сил Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский заявил о сдаче в плен 600 украинских военных с комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Днем ранее сложили оружие и сдались в плен 265 военнослужащих, в том числе 51 тяжелораненый. Нуждающиеся в медицинской помощи были направлены в больницу города Новоазовск.

17 мая стало известно, что Верховный суд рассмотрит дело о признании «Азова» террористической организацией 26 мая.