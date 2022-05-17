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Названа дата рассмотрения дела о признании «Азова» террористической организацией

Верховный суд рассмотрит дело о признании «Азова» террористической организацией 26 мая

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Верховный суд рассмотрит дело о признании украинского полка «Азов» террористической организацией 26 мая. Такая дата названа на сайте Министерства юстиции России.

Судебное разбирательство состоится в 10:00 в здании Верховного суда на улице Поварской в Москве.

4 апреля стало известно, что запрещенное в России террористическое международное молодежное движение «Колумбайн» внесено в официальный перечень террористических и экстремистских организаций.

В соответствии с российским законодательством движению, в частности, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, а также организовывать публичные мероприятия.

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Евгения Куликова
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