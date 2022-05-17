Названа дата рассмотрения дела о признании «Азова» террористической организацией
Верховный суд рассмотрит дело о признании «Азова» террористической организацией 26 мая
Верховный суд рассмотрит дело о признании украинского полка «Азов» террористической организацией 26 мая. Такая дата названа на сайте Министерства юстиции России.
Судебное разбирательство состоится в 10:00 в здании Верховного суда на улице Поварской в Москве.
4 апреля стало известно, что запрещенное в России террористическое международное молодежное движение «Колумбайн» внесено в официальный перечень террористических и экстремистских организаций.
В соответствии с российским законодательством движению, в частности, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, а также организовывать публичные мероприятия.