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«Колумбайн» внесли в перечень террористических и экстремистских организаций

Движение «Колумбайн» внесено в перечень террористических и экстремистских организаций

Фото: Rick Wilking / Reuters

Запрещенное в России террористическое международное молодежное движение «Колумбайн» внесено в официальный перечень террористических и экстремистских организаций. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным Росфинмониторинга, «Колумбайн» внесен в национальную часть реестра террористических и экстремистских организаций.

Движению запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

Ранее, 2 февраля, сообщалось, что Верховный суд (ВС) России признал движение террористическим. Иск Генпрокуратуры с соответствующим требованием поступил в ВС 8 декабря 2021 года.

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин подчеркивал, что деструктивная субкультура оказала влияние в том числе на 19-летнего Ильназа Галявиева, который совершил вооруженное нападение на школу в Казани 11 мая 2021 года. По словам председателя СК, в интернете есть сообщества, распространяющие информацию о массовых убийствах в учебных заведениях.

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Асель Минбаева
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