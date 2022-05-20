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Вдове рэпера Энди Картрайта на полгода продлили домашний арест

В Санкт-Петербурге вдове рэпера Энди Картрайта суд продлил домашний арест на полгода

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге вдове рэпера Энди Картрайта Марине Кохал на полгода продлили срок домашнего ареста. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщает РИА Новости.

Смольнинский районный суд северной столицы удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста в отношении вдовы, обвиняемой в убийстве и надругательстве над телом умершего. Следователи полагают, что Марина Кохал могла убить мужа из личной неприязни. Она купила препарат «НовоРапид ФлексПен» и 24 июля 2020 года обманным путем ввела его в тело рэпера.

После этого у артиста развились шоковое состояние, от которого он скончался; при этом обвиняемая умышленно не вызвала скорую. В течение следующих пяти дней она, желая скрыть улики, используя пилу-ножовку и нож, расчленила тело мужа на 15 частей и уничтожила часть мягких тканей и внутренних органов.

4 мая сообщалось, что Кохал не признает своей вины и просит провести суд с участием присяжных.

О смерти артиста стало известно в конце июля 2020 года; было возбуждено уголовное дело об убийстве, в котором обвинили Марину Кохал. По ее версии, супруг умер от передозировки наркотиков, а тело музыканта она расчленила, чтобы скрыть его «бесславную» смерть. Но эксперты пришли к выводу, что мужчина был здоров и умер не своей смертью.

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Владимир Седов
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