Вдова рэпера Картрайта попросила провести суд с участием присяжных

Дело об убийстве рэпера Картрайта и надругательстве над его телом поступило в суд

Смольнинский районный суд зарегистрировал дело в отношении Марины Кохал, вдовы рэпера Энди Картрайта (он же Александр Юшко). Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Кохал, которую обвиняют в убийстве исполнителя и надругательстве над его телом, просит провести суд с участием присяжных. Вину она не признает.

По данным следствия, женщина решила избавиться от супруга из личных неприязненных отношений. Для этого она купила препарат «НовоРапид ФлексПен» и 24 июля 2020 года обманным путем ввела его в тело рэпера. После этого у артиста развились шоковое состояние, от которого он скончался; при этом обвиняемая умышленно не вызвала скорую. В течение следующих пяти дней она, желая скрыть улики, используя пилу-ножовку и нож, расчленила тело мужа на 15 частей и уничтожила часть мягких тканей и внутренних органов.

В декабре 2021 года прекратили уголовное дело против 68-летней Елены Кохал, тещи расчлененного рэпера, которую ранее следствие считало пособницей убийства. Расследование закончили в связи с отсутствием состава преступления. Женщину задержали в октябре 2020 года и хотели арестовать, но на заседании в суде она потеряла сознание; меру пресечения ей не избрали.

О смерти артиста стало известно в конце июля 2020 года; было возбуждено уголовное дело об убийстве, в котором обвинили Марину Кохал. По ее версии супруг умер от передозировки наркотиков, а тело музыканта она расчленила, чтобы скрыть его «бесславную» смерть. Но эксперты пришли к выводу, что мужчина был здоров и умер не своей смертью.