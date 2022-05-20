Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ДНР сообщили о взрывах на «Азовстали»

Представитель ДНР Ходаковский сообщил о взрывах на территории завода «Азовсталь»

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Основатель батальона «Восток» сил Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский заявил, что с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе слышны взрывы. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Последние группы противника перед тем, как выйти, уничтожают нечто для них ценное с использованием взрывчатки. Мы слышим звуки взрывов и наблюдаем вспышки и дым — не хотят, чтобы "это" попало к нам в руки», — заявил представитель ДНР.

Ранее Ходаковский заявил, что на комбинате «Азовсталь» вероятны «сюрпризы» со стороны украинских силовиков. «Оставить закладки на будущее — это классика жанра любой войны», — заявил он.

Основатель «Востока» также заявлял, что освобождение «Азовстали» является уникальной задачей в военной истории последнего времени. Главной особенностью, отметил он, можно назвать устройство его подземных коммуникаций.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Командир полка «Азов» вышел с «Азовстали»
Молодожены взяли кредит на отпуск и остались дома по вине туроператора
В США предложили пожить в доме бывшего мужа Дженнифер Лопес
Галкин высказался о закрытии в России своего рекламного агентства
Крупнейший урожай пшеницы ЕС оказался под угрозой
Россиянин расчленил отца и вкрутил в части тела конструкции из металла
«Газпром» пообещал судиться с Финляндией
В ДНР сообщили о взрывах на «Азовстали»
Британский банкир отказался верить в «апокалиптические» проблемы сектора
Создан видеорегистратор для велосипеда
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.