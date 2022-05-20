В ДНР назвали «Азовсталь» «уникальным опытом»

Представитель ДНР Ходаковский назвал «Азовсталь» «уникальным опытом» в военной истории

Освобождение металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе является уникальной задачей в военной истории последнего времени. Об этом основатель батальона «Восток» сил Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский заявил в интервью военкору «Комсомольской правды» Дмитрию Стешину, сообщает Telegram-канал издания.

По его словам, главной особенностью операции по освобождению завода можно назвать устройство его подземных коммуникаций.

«Бомбоубежища, коммуникации, ходы, которые тянулись через весь завод. Конечно это все упрощало им (украинским военным — прим. «Ленты.ру») задачу. В этом отношении "Азовсталь" — уникальный опыт, который может быть применен и на других участках», — пояснил Ходаковский.

19 мая основатель батальона «Восток» сообщил, что с «Азовстали» в общей сложности вышли 1800 человек. До этого журналист ВГТРК Александр Сладков отмечал, что к моменту сдачи в плен первых военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории комбината находились более 2500 человек, 804 из которых — бойцы украинского батальона «Азов».