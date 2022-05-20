Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ДНР назвали «Азовсталь» «уникальным опытом»

Представитель ДНР Ходаковский назвал «Азовсталь» «уникальным опытом» в военной истории

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Освобождение металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе является уникальной задачей в военной истории последнего времени. Об этом основатель батальона «Восток» сил Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский заявил в интервью военкору «Комсомольской правды» Дмитрию Стешину, сообщает Telegram-канал издания.

По его словам, главной особенностью операции по освобождению завода можно назвать устройство его подземных коммуникаций.

«Бомбоубежища, коммуникации, ходы, которые тянулись через весь завод. Конечно это все упрощало им (украинским военным — прим. «Ленты.ру») задачу. В этом отношении "Азовсталь" — уникальный опыт, который может быть применен и на других участках», — пояснил Ходаковский.

19 мая основатель батальона «Восток» сообщил, что с «Азовстали» в общей сложности вышли 1800 человек. До этого журналист ВГТРК Александр Сладков отмечал, что к моменту сдачи в плен первых военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории комбината находились более 2500 человек, 804 из которых — бойцы украинского батальона «Азов».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Курс доллара упал ниже 58 рублей
На чемпионате мира по хоккею разгорелся сексистский скандал
Роскомнадзор потребовал от «Википедии» удалить фейки о российской армии
Нефтяников уличили в нежелании спасать планету
Названа причина «смерти» маленьких смартфонов
Украинский посол оценил возможность Украины вступить в НАТО
Россияне массово отказались от отдыха на Черном море из-за нехватки поездов
Деньги россиян стали чаще похищать через банкоматы
США заказали миллионы доз вакцины от оспы обезьян
Стилистка перечислила удешевляющие образ женщины платья
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.