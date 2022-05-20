Адвокат вора в законе Асатряна допустил смерть подзащитного по пути в колонию

Адвокат вора в законе Асатряна опасается, что ФСИН скрывает смерть его подзащитного

Адвокат Артур Асламазов, защищающий вора в законе Сергея Асатряна (Осетрина Младший), допустил смерть авторитета по пути в колонию, так как ФСИН скрывает его от любых контактов уже больше недели. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 20 мая, сообщил защитник.

По его словам, режим, к которому приговорен Асатрян, могут обеспечить лишь две тюрьмы в Красноярском крае — Енисейская и Минусинская. В обеих тюрьмах вора в законе не оказалось. До недавнего времени Асатрян находился в СИЗО Ачинска, однако учреждение было лишь транзитно-пересылочным пунктом, в котором этапируемый осужденный не может находиться более 20 дней. Асламазов предполагает, что его подзащитного перевозят из одного транзитно-пересылочного пункта в другой, чтобы затянуть время и скрыть следы пыток или побоев. Другой возможный вариант — таким образом сотрудники ФСИН скрывают смерть Асатряна.

Адвокат отметил, что его коллега Юлия Чванова направила запросы и жалобы во ФСИН России, в прокуратуру по Красноярскому краю и управление Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю на действия сотрудников ГУ ФСИН по Красноярскому краю.

Ранее сообщалось, что пропавшего в конце апреля из СИЗО Красноярска вора в законе Сергея Асатряна адвокат нашел в изоляторе Ачинска лишь спустя более недели после пропажи. Юрист понял, что подзащитный находится в изоляторе, когда провести свидание ему помешали странные обстоятельства — сперва сработала тревога, затем не оказалось свободных помещений для свидания.

Асатрян был осужден за занятие высшего положения в преступной иерархии летом 2021 года. Ему дали восемь лет лишения свободы. После частичного сложения с уже имеющимся сроком за вымогательство суд назначил десять лет лишения свободы.