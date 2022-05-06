Пропавший вор в законе Осетрина Младший обнаружился в СИЗО Ачинска

Адвокат нашел пропавшего в конце апреля вора в законе Осетрину Младшего в СИЗО Ачинска

Пропавшего в конце апреля из СИЗО Красноярска вора в законе Сергея Асатряна (Осетрина Младший) адвокат нашел в изоляторе Ачинска. Об этом «Ленте.ру» сообщил защитник авторитета Артур Асламазов.

По его словам, несколько дней назад он пытался посетить Асатряна в ачинском СИЗО, но его не пустили — через 15 минут после подачи документов на свидание с заключенным сработала тревога, а к учреждению приехали сотрудники Росгвардии и полиции, которые перекрыли дорогу, а в самом СИЗО якобы искали бомбу до самого конца рабочего дня. Когда поиски завершились, Асламазову сообщили, что все кабинеты для адвокатов заняты.

«Я понял, что он в этом изоляторе, такие "спектакли" я уже видел во Владимирской области, и для меня учения были знаком, что он тут» — подытожил Асламазов. По его словам, 4 мая ему удалось встретиться с подзащитным. Асатрян заявил, что пыток или насилия к нему не применялось, следов побоев на нем также нет.

Адвокат пояснил, что в ачинском СИЗО у его подзащитного лишь перевалочный пункт и он не может в нем находиться более 20 дней. Он осужден к тюремному режиму, в Красноярском крае есть две тюрьмы — в Минусинске и Енисейске.

27 апреля сообщалось о пропаже вора в законе в СИЗО Красноярска — несколько суток адвокатам и родственникам не говорили о его местонахождении.

Асатрян был осужден по «антиворовской» статье 2 июня 2021 года — ему дали восемь лет лишения свободы за «Занятие высшего положения в преступной иерархии»; после частичного сложения с уже имеющимся сроком за вымогательство суд назначил окончательное наказание: десять лет лишения свободы.