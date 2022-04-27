Защита вора в законе Осетрины Младшего заявила о его пропаже из СИЗО

Адвокат вора в законе Осетрины Младшего заявил, что осужденный пропал из СИЗО Красноярска

Защита вора в законе Сергея Асатряна, известного в криминальных кругах как Осетрина Младший, заявила о его пропаже из СИЗО в Красноярске — уже более двух суток адвокатам и родственникам не сообщают о местонахождении заключенного. Об этом в среду, 27 апреля, «Ленте.ру» рассказал адвокат Асатряна Артур Асламазов.

По данным защитника, в начале апреля 2022 года заключенного доставили в СИЗО Красноярска, где он в итоге пропал. В изоляторе Асламазову сообщили, что заключенного нет, но не рассказали, куда и почему его увезли. Во вторник, 26 апреля, защитник отправился на прием в ГУФСИН по Красноярскому краю.

«Я попал к руководителю отдела по работе с организованной преступностью майору Амосову. Он сказал, что знает местонахождение Асатряна, но мне его не сообщит», — сказал адвокат.

Сергей Асатрян был осужден по «антиворовской» статье 2 июня 2021 года — ему дали десять лет лишения свободы за «Занятие высшего положения в преступной иерархии». В октябре 2021 года он прибыл для отбытия наказания во Владимирский централ.

В тюрьме, по словам защитников Асатряна, он содержался в одиночной камере, где круглосуточно из трех колонок одновременно играла музыка. Заключенного четыре месяца не выпускали на прогулку. Также он рассказал адвокату, что во Владимирском централе его пытали током. В начале апреля защитников перестали пускать к Асатряну, затем адвокаты узнали, что их подзащитного по какой-то причине этапировали в Красноярский край в СИЗО. Его дальнейшая судьба неизвестна.

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