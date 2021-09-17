Осетрина Младший не смог оспорить в суде свой статус вора в законе

Суд подтвердил статус вора в законе Осетрины Младшего и оставил в силе приговор на 10 лет

Четвертый апелляционный суд оставил в силе приговор на 10 лет особого режима Сергею Асатряну, известному в криминальных кругах как Осетрина Младший. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 17 сентября, сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Вору в законе не удалось оспорить приговор за занятие высшего положения в преступной иерархии.

Суд установил, что, отбывая наказание в колониях Нижегородской, Кировской и Саратовской областях, Асатрян активно использовал свой статус — назначал доверенных «смотрящих» и инициировал массовые акты нарушения режима содержания.

2 июня 2021 года вора в законе приговорили к десяти годам, признав виновным по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

Сергей Асатрян, сын криминального авторитета Эдуарда Асатряна (Осетрина Старший), был коронован в 2008 году в одном из столичных ресторанов Асланом Асаяном (Дед Хасан). Криминальная среда восприняла это неоднозначно, так как Асатрян-младший ни разу не привлекался к уголовной ответственности, а по воровским понятиям такой человек не может занимать высшее положение в преступной иерархии.

Первую судимость вор в законе получил в 2011 году за причинение тяжкого вреда здоровью, а вторую — в 2017 году за вымогательство. По версии следствия, он требовал 1,2 миллиона долларов у бизнесмена Карена Мхитаряна. Осетрина Младший вместе с подельником угрожал коммерсанту расправой и устроил поджог его загородного дома. Потерпевший выплатил нужную сумму, но сразу после этого обратился в полицию.