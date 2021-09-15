Вора в законе Толика Ногинского задержали с героином

В Минеральных Водах Ставропольского края задержан вор в законе Талех Даглиев, известный в криминальных кругах как Толик Ногинский. Об этом в среду, 15 сентября, сообщает ИА «Прайм Крайм».

По данным агентства, 37-летнего авторитета поймали с героином. Против него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 («Незаконное хранение наркотиков в крупном размере») УК РФ.

На допросе Толик Ногинский заявил, что приехал в Минеральные Воды лечиться, а на вопрос о принадлежности к ворам в законе ответил, что «далек от них».

По информации ИА «Прайм Крайм», Даглиева короновали в сентябре 2014 года при участии воров в законе Андрея Торкунова (Турок), Надира Салифова (Лоту Гули), Олега Пирогова (Циркач).

Ногинский был дважды судим. Первый раз в 2015-м получил один год условно за незаконное хранение оружия, второй — в 2017 году. Его приговорили к трем годам колонии общего режима за наркотики.